Presentato in Campidoglio il 'Brand Journalism Festival', focus su comunicazione etica e responsabile

Il Festival si terrà a Roma il 12 novembre presso Talent Garden Ostiense sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e porta la firma di Social Reporters, startup specializzata in Brand Journalism e Live Communication. Questa mattina, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio alla presenza di Francesco Carpano, Consigliere Assemblea Capitolina, si è tenuta la conferenza

Brand Journalism Festival, un'opportunità anche per la stampa - Finora il brand journalism è stato confinato in un perimetro chiuso e poco frequentato dalla stampa tradizionale, quella considerata mainstream. Oggi con il Brand Journalism Festival, in programma il ... (adnkronos.com)