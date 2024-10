Pensione anticipata, cambia tutto: una sentenza della Cassazione rivoluziona le regole di accesso (Di giovedì 10 ottobre 2024) La giurisprudenza ha recentemente chiarito quali sono i requisiti per smettere di lavorare in anticipo, risolvendo un problematico dubbio. Uno degli strumenti per poter smettere di lavorare prima della maturazione dei presupposti per la Pensione di vecchiaia (ossia 67 anni di età e 20 di contribuzione) è l’Ape Sociale. Si tratta di una misura molto vantaggiosa, perché consente di anticipare l’uscita a 63 anni e 5 mesi. Serve la NASpI per beneficiare dell’Ape Sociale? (informazioneoggi.it)È, però, rivolta solo a determinate categorie di contribuenti e, nel dettaglio, a: soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e che possiedono almeno 30 anni di contributi; caregivers del coniuge o di un parente di primo grado convivente affetto da handicap grave. Informazioneoggi.it - Pensione anticipata, cambia tutto: una sentenza della Cassazione rivoluziona le regole di accesso Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La giurisprudenza ha recentemente chiarito quali sono i requisiti per smettere di lavorare in anticipo, risolvendo un problematico dubbio. Uno degli strumenti per poter smettere di lavorare primamaturazione dei presupposti per ladi vecchiaia (ossia 67 anni di età e 20 di contribuzione) è l’Ape Sociale. Si tratta di una misura molto vantaggiosa, perché consente di anticipare l’uscita a 63 anni e 5 mesi. Serve la NASpI per beneficiare dell’Ape Sociale? (informazioneoggi.it)È, però, rivolta solo a determinate categorie di contribuenti e, nel dettaglio, a: soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria e che possiedono almeno 30 anni di contributi; caregivers del coniuge o di un parente di primo grado convivente affetto da handicap grave.

