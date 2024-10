Ottobre rosa: l’invito alla prevenzione per il tumore al seno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 Ottobre - Eventi di sensibilizzazione, la promozione dello screening mammografico, l'organizzazione di eventi di raccolta fondi e la diffusione di materiale informativo sono alcune delle modalità in cui si declina in Toscana la campagna Ottobre rosa, l'iniziativa nazionale che punta a informare e sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce. Il claim scelto dalla Lilt per il mese di Ottobre 2024 è " Join the Fight” , attraverso il quale si invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella. Il sistema sanitario regionale toscano offre programmi di screening oncologici sviluppati dalla Regione Toscana, in collaborazione con l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) che sono garantiti dalle Asl. Lanazione.it - Ottobre rosa: l’invito alla prevenzione per il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10- Eventi di sensibilizzazione, la promozione dello screening mammografico, l'organizzazione di eventi di raccolta fondi e la diffusione di materiale informativo sono alcune delle modalità in cui si declina in Toscana la campagna, l'iniziativa nazionale che punta a informare e sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce. Il claim scelto dLilt per il mese di2024 è " Join the Fight” , attraverso il quale si invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancromammella. Il sistema sanitario regionale toscano offre programmi di screening oncologici sviluppati dRegione Toscana, in collaborazione con l'Istituto per lo studio, lae la rete oncologica (Ispro) che sono garantiti dalle Asl.

