Ottobre in rosa a Baronissi: giornata di prevenzione con visite gratuite per il tumore al seno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiImparare ad amarsi e a giocare d’anticipo nella lotta al cancro al seno. Si apre a Baronissi l’Ottobre rosa, il mese della prevenzione, con visite senologiche gratuite, in programma per sabato 12 Ottobre 2024 alle ore 16 presso la sede dell’Associazione “Il Punto”. Nel corso della giornata di screening gratuiti, sarà presentata anche la “Breast Unit Salerno”, ovvero il centro di senologia dell’A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che si occupa in maniera completa delle donne affette da patologie mammarie: dalla diagnosi al trattamento chirurgico e ricostruttivo, dalla riabilitazione al supporto psicologico. Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgo senologo. Anteprima24.it - Ottobre in rosa a Baronissi: giornata di prevenzione con visite gratuite per il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiImparare ad amarsi e a giocare d’anticipo nella lotta al cancro al. Si apre al’, il mese della, conlogiche, in programma per sabato 122024 alle ore 16 presso la sede dell’Associazione “Il Punto”. Nel corso delladi screening gratuiti, sarà presentata anche la “Breast Unit Salerno”, ovvero il centro dilogia dell’A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che si occupa in maniera completa delle donne affette da patologie mammarie: dalla diagnosi al trattamento chirurgico e ricostruttivo, dalla riabilitazione al supporto psicologico. Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgologo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottobre rosa : l’invito alla prevenzione per il tumore al seno - Nel 2021 le donne toscane di 50-69 anni invitate ad effettuare la mammografia sono state 276. . 621 pari al 7% delle esaminate. Il claim scelto dalla Lilt per il mese di ottobre 2024 è " Join the Fight” , attraverso il quale si invitano le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella. (Lanazione.it)

Ottobre in rosa a Baronissi : giornata di prevenzione con visite gratuite per il tumore al seno - Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgo senologo. O. 200 le donne viventi dopo una diagnosi di tumore al seno. Il Sindaco Anna Petta: “La campagna di prevenzione è volta a sensibilizzare tutte le donne, imparando ad aver ‘cura’ di se stesse” Nel corso della giornata di screening gratuiti, sarà presentata anche la “Breast Unit Salerno”, ovvero il centro di senologia ... (Puntomagazine.it)

Ottobre in rosa a Baronissi : giornata di prevenzione con visite gratuite per il tumore al seno - Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgo senologo. «Il Comune di Baronissi intensifica la sua azione per il benessere e la qualità di vita dei cittadini – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella – Promuoveremo giornate di screening gratuito con una cedenza costante sia per stimolare il benessere collettivo ma anche per garantire il diritto ... (Zon.it)