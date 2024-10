Obbligo vaccino Covid, tribunale di Verona assolve finanziere: “Non poteva inocularsi, aveva una patologia pregressa" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un finanziere 55enne esente dal vaccino Covid è stato assolto dal tribunale militare di Verona. Quest'ultimo aveva infatti una patologia pregressa, e nonostante all'epoca fosse in vigore l'Obbligo del vaccino Covid per la sua categoria, non poteva inocularsi. Il giudice è stato chiaro: "Il fatto non Ilgiornaleditalia.it - Obbligo vaccino Covid, tribunale di Verona assolve finanziere: “Non poteva inocularsi, aveva una patologia pregressa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un55enne esente dalè stato assolto dalmilitare di. Quest'ultimoinfatti una, e nonostante all'epoca fosse in vigore l'delper la sua categoria, non. Il giudice è stato chiaro: "Il fatto non

