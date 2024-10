Nell' anniversario della nascita un incontro su Aurelio Saffiun politico laico a Forlì

Nell'anniversario della nascita, un incontro su "Aurelio Saffi,un politico laico a Forlì" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il circolo UAAR Forlì Cesena organizza domenica 13 ottobre alle ore 18,30 alla Sala di Dioniso di Casa Saffi un incontro su Aurelio Saffi,un politico laico a Forlì in occasione dell'anniversario della nascita. Ne parleranno Luigi Ascanio presidente istituto per la storia del Risorgimento Forlì e Forlitoday.it - Nell'anniversario della nascita, un incontro su "Aurelio Saffi,un politico laico a Forlì" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il circolo UAARCesena organizza domenica 13 ottobre alle ore 18,30 alla Sala di Dioniso di Casa Saffi unsuSaffi,unin occasione dell'. Ne parleranno Luigi Ascanio presidente istituto per la storia del Risorgimento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Miracolato la notte di Natale - forlivese racconta la sua storia in un libro da quando ha rischiato di morire alla rinascita - Una nuova vita da condividere con gli altri per aiutare coloro che si trovano nella stessa condizione di salute. È quanto ha voluto fare il 52enne forlivese Daniele Rambelli scrivendo il libro autobiografico “L'ultimo respiro e il primo battito” (disponibile su Amazon), in cui ha voluto... (Forlitoday.it)

Forlì - Pesaro e Fortitudo. Che sfide con la Rinascita - Il gruppo è coeso e si conosce, dal post Ferragosto comincerà a lavorare per la prossima stagione. Il motivo? Dall’esordio, quello già noto con Udine del 29 settembre, alla fine di ottobre, Rbr sarà al Flaminio ogni domenica. A bocca aperta. "Ma anche loro non saranno contentissimi di venire subito a Rimini – ribatte Turci -. (Ilrestodelcarlino.it)