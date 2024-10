Puntomagazine.it - Napoli: Colpita al volto per una rapina. Arrestato aggressore

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024). La donnaalcon una pietra da un 30enne per una borsa. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di bloccare l’mentr scappava. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato haper tentataaggravata e lesioni personali un 30enne dello Sri Lanka, irregolare sul territorio nazionale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Pessina per la segnalazione di una donna aggredita. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno individuato la donna che ha indicato loro l’che si stava dando alla fuga; pertanto, gli agenti lo hanno inseguito e bloccato.