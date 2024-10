Monaco spiega: “Medvedev ha preso una ripassata che ricorderà. È frustrato da Sinner e Alcaraz” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto in due set Daniil Medvedev nei quarti del Masters 1000 di Shanghai, approfittando delle condizioni fisiche non ottimali del russo (alle prese con un piccolo problema alla spalla) ed imponendosi con un netto 6-1 6-4. In semifinale l’azzurro troverà a sorpresa il ceco Tomas Machac, che ha battuto 7-6 7-5 il n.2 al mondo Carlos Alcaraz. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “La similitudine con Miami ci sta per il punteggio, anche se lì i primi game erano stati molto lottati e poi Sinner aveva preso il largo e non c’era stata più partita. Questa volta invece Sinner è entrato centratissimo, voleva partire forte e quindi l’altro, per quanto abbia provato a star dietro, è stato travolto all’inizio. Oasport.it - Monaco spiega: “Medvedev ha preso una ripassata che ricorderà. È frustrato da Sinner e Alcaraz” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikha sconfitto in due set Daniilnei quarti del Masters 1000 di Shanghai, approfittando delle condizioni fisiche non ottimali del russo (alle prese con un piccolo problema alla spalla) ed imponendosi con un netto 6-1 6-4. In semifinale l’azzurro troverà a sorpresa il ceco Tomas Machac, che ha battuto 7-6 7-5 il n.2 al mondo Carlos. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido. “La similitudine con Miami ci sta per il punteggio, anche se lì i primi game erano stati molto lottati e poiavevail largo e non c’era stata più partita. Questa volta inveceè entrato centratissimo, voleva partire forte e quindi l’altro, per quanto abbia provato a star dietro, è stato travolto all’inizio.

Danill Medvedev chiarisce dopo la sconfitta contro Sinner : “Dolore alla spalla - non avevo possibilità contro di lui” - Sul cemento cinese, il n. Da capire l’entità del guaio fisico e se questo possa mettere a repentaglio la prosecuzione di questa fase conclusiva della stagione. 1 ATP) con il punteggio di 6-1 6-4. “Nel secondo set ho provato a metterci più energia, ma comunque avevo sempre una limitazione e me la sono portata dietro per tutta la partita“, ha concluso il russo. (Oasport.it)

Repliche Sinner-Medvedev : orari e quando vederle quarti Masters 1000 Shanghai 2024 - Il match è in programma alle ore 09:00 (le 15 locali), tuttavia per chi magari è al lavoro o comunque non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle repliche. C’è ancora il tennista moscovita sulla strada del numero uno al mondo: i due si ritrovano per la quinta volta in stagione e si contendono un posto in semifinale nel penultimo ‘Mille’ dell’anno. (Sportface.it)

L’allenatore di Medvedev dopo la sconfitta con Sinner : “Mi fate ridere - continuate così” - Gilles Cervara, l'allenatore francese che segue Daniil Medvedev da anni e lo ha portato in cima al tennis mondiale, ha risposto per le rime su Instagram al messaggio di un tifoso che gli chiedeva di ritirarsi dalla professione di allenatore dopo l'ennesima sconfitta con Sinner: "Mi fate ridere, continuate ad insultarmi". (Fanpage.it)