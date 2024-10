Meloni ribadisce sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. I colloqui - si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi - hanno permesso uno scambio sulla situazione sul terreno e sulle più immediate necessità ucraine in ambito militare, finanziario, umanitario, nonché sulle prossime iniziative diplomatiche e sul percorso per mettere fine al conflitto. Il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell'Italia, anche in qualità di Presidenza del G7, alla legittima difesa dell'Ucraina e al popolo ucraino. Un sostegno a 360 gradi, che proseguirà sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura. Quotidiano.net - Meloni ribadisce sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Presidente, Volodymyr Zelensky. I colloqui - si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi - hanno permesso uno scambio sulla situazione sul terreno e sulle più immediate necessità ucraine in ambito militare, finanziario, umanitario, nonché sulle prossime iniziative diplomatiche e sul percorso per mettere fine al conflitto. Il Presidente del Consiglio ha ribadito il'Italia, anche in qualità di Presidenza del G7,e al popolo ucraino. Una 360 gradi, che proseguirà sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Meloni riceve Zelensky a Roma : incontro bilaterale durante il tour europeo del presidente ucraino - Zelensky è stato salutato dal picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello e al termine dell’esecuzione degli inni nazionali, è iniziato l’incontro bilaterale. Quello che non è sul tavolo, dichiara Zelensky una volta raggiunta la Francia per incontrare all’Eliseo il suo omologo francese Emmanuel Macron, è un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina: “Non è oggetto delle nostre discussioni con i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Dopo Blackrock - Meloni incontra il presidente di Microsoft : decisi investimenti per 4 miliardi - Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. "Ampliando l'accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, vogliamo fornire al Governo, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un'economia guidata dall’intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità ". (Ilfoglio.it)

Meloni vede presidente Microsoft - bene investimento in Italia - Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea che "il rafforzamento delle capacitĂ computazionali, facendo leva sulle eccellenze italiane dell'alta formazione e della ricerca, contribuirĂ a consolidare il ruolo dell'Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le prioritĂ del Piano Mattei per l'Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), ... (Quotidiano.net)