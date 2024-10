Ilrestodelcarlino.it - Mattatoio in crisi, appello di Coldiretti: "Le istituzioni devono muoversi"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Abbiamo chiesto un incontro urgente al Comune per un piano operativo che possa portare in bonis il, oggi gestito solo grazie all’impegno di Bovinmarche, che si fa carico da sola dei costi strutturali, ma che ha urgente bisogno di un piano operativo definitivo, pena la forte riduzione degli allevatori che continueranno a operare poiché falcidiati anche da altre problematiche sanitarie. Non è pensabile attendere ulteriormente e, se non vi saranno sviluppi veloci, siamo pronti a una pesante mobilitazione". Alberto Frau (foto), direttore regionale di, torna a riportare l’attenzione sulla situazione deldi Macerata che, dopo aver ripreso le macellazioni prima dell’estate, si trova già a operare in rimessa. Per questo è stato chiesto un incontro al Comune, altrimenti gli allevatori sono pronti a scendere in piazza.