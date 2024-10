Maltempo Pesaro, torna la paura al Centro Benelli: c’è una cascata al centro della piazza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pesaro, 10 ottobre 2024 – Il piazzale del centro direzionale Benelli adesso fa davvero paura. C’è una cascata – e non è un modo di dire – al centro dell’area interna su cui si affacciano i negozi e gli studi professionali. Getti d’acqua potenti che si raccolgono sul tetto e cadono giù, dal centro del tetto a raggiera, con tutto il loro impeto. Ma piove anche dalle travi, una delle quali appare particolarmente compromessa. Nei giorni scorsi il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila della Dora avevano fatto un sopralluogo assieme alle due amministratici del condomino, Marika e Patrizia Vagnini e con i tecnici del Comune, dal quale era emerso il cedimento parziale di una delle quattro travi della struttura che, a causa del Maltempo e dell’acqua assorbita nel tempo, non ha retto il peso venendo giù di una decina di centimetri. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo Pesaro, torna la paura al Centro Benelli: c’è una cascata al centro della piazza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Ille deldirezionaleadesso fa davvero. C’è una– e non è un modo di dire – aldell’area interna su cui si affacciano i negozi e gli studi professionali. Getti d’acqua potenti che si raccolgono sul tetto e cadono giù, daldel tetto a raggiera, con tutto il loro impeto. Ma piove anche dalle travi, una delle quali appare particolarmente compromessa. Nei giorni scorsi il sindaco diAndrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni MilaDora avevano fatto un sopralluogo assieme alle due amministratici del condomino, Marika e Patrizia Vagnini e con i tecnici del Comune, dal quale era emerso il cedimento parziale di una delle quattro travistruttura che, a causa dele dell’acqua assorbita nel tempo, non ha retto il peso venendo giù di una decina di centimetri.

Il caso del Centro Benelli. Sopralluogo del sindaco : "Il piazzale resta chiuso. Ecco i lavori da fare" - Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco la piazza è stata transennata e continuerà ad esserlo fino alla messa in sicurezza. "Un ulteriore intervento che richiederà, sicuramente, diverse risorse economiche che non avevamo previsto in bilancio e che – concludono Biancani e Della Dora – potrebbero rallentare le opere di interventi già previsti". (Ilrestodelcarlino.it)