"Ma come?". Temptation Island, Alfred e Anna: colpo di scena clamoroso dopo il falò di addio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Temptation Island, Anna e Alfred: colpo di scena dopo la puntata. Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono diventati protagonisti indiscussi della nuova edizione di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 dal settembre 2024. La loro storia, caratterizzata da alti e bassi, ha catturato l'attenzione del pubblico, portando alla luce dinamiche relazionali complesse e il tema della fiducia in una relazione. Anna, 27 anni, è laureata in psicologia e vive in Umbria. Ha deciso di partecipare al programma dopo aver scoperto un tradimento da parte di Alfred, il suo fidanzato di quasi due anni. >> "Seguite quella barca". Temptation Island, Filippo manda a monte la gita. Sale sul motoscafo e blocca tutto Alfred, 24 anni e originario della Nigeria, lavora come modello e ha una presenza attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana con Anna.

