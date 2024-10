L’uragano Milton scatena 27 tornado: Florida al buio, molte vittime. L’incredibile salvataggio di un cane (video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Danni, vittime, l’energia interrotta. Continuano ad arrivare notizie pessime dalla Florida, dove questa notte L’uragano Milton si è abbattuto, intorno alle 2.30 ora italiana, toccando terra a Siesta Key, a sud della baia di Tampa. Le autorità hanno confermato il formarsi di almeno 19 tornado che hanno distrutto impianti e case in diverse contee. Sono quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente. Chi sta tentando di allontanarsi dalle zone evacuate, chi ha trovato riparo nelle palestre adibite a rifugi. Impressionanti i danni: stadi scoperchiati, gru abbattute dal vento, le case sono state rase al suolo come se un peso fosse caduto dal cielo, raccontano alcuni residenti ai giornali locali. Più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l’emittente tv statunitense. Secoloditalia.it - L’uragano Milton scatena 27 tornado: Florida al buio, molte vittime. L’incredibile salvataggio di un cane (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Danni,, l’energia interrotta. Continuano ad arrivare notizie pessime dalla, dove questa nottesi è abbattuto, intorno alle 2.30 ora italiana, toccando terra a Siesta Key, a sud della baia di Tampa. Le autorità hanno confermato il formarsi di almeno 19che hanno distrutto impianti e case in diverse contee. Sono quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente. Chi sta tentando di allontanarsi dalle zone evacuate, chi ha trovato riparo nelle palestre adibite a rifugi. Impressionanti i danni: stadi scoperchiati, gru abbattute dal vento, le case sono state rase al suolo come se un peso fosse caduto dal cielo, raccontano alcuni residenti ai giornali locali. Più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l’emittente tv statunitense.

Anche l’uragano Milton colpisce i più vulnerabili. La lotta per il clima è un’emergenza sociale - Nonostante il Presidente Biden abbia esortato l’evacuazione della popolazione come una “questione di vita o di morte”, numerose carceri hanno comunicato che non evacueranno le persone detenute, nonostante le strutture si trovino esattamente nel raggio di devastazione dell’uragano. Parte del Mediterraneo si trova spesso ad affrontare terribili alluvioni, parte invece una siccità come mai prima ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Siamo solo io e il cane - sono pronta per l’uragano” : Elettra Lamborghini a Miami si è preparata così per il passaggio del terribile vortice Milton - . Su Instagram ha condiviso una foto con la spiaggia deserta le nuvole nere in arrivo: “Siamo solo io e il cane. L’allerta in Florida resta, quindi, alta. Un uragano di livello 1 è, infatti, caratterizzato da raffiche molto forti che possono abbattere alberi con radici poco profonde, spezzare rami, danneggiare l’esterno delle case a telaio e causare ingenti danni alle linee elettriche. (Ilfattoquotidiano.it)

L’uragano Milton ha toccato terra in Florida : i 19 tornado - gli allagamenti - le vittime - Ma il peggio, avvisano le autorità, deve ancora arrivare. La disinformazione Le critiche di Biden erano rivolte a Donald Trump, che continua ad accusare falsamente l’amministrazione Biden-Harris di non avere soldi per le vittime degli uragani perché li ha spesi per i migranti (ma sono capitoli di spesa distinti) e di aver risposto male all’emergenza dell’uragano Helene. (Open.online)