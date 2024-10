Ilfoglio.it - L'uragano Milton approda in Florida

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In questo momento laè nell'occhio del ciclone, letteralmente. Due settimane dopo l'Helene che ha lasciato più di un milione e duecentomila case e aziende senza corrente elettrica, mentre in Georgia hanno superato le 700 mila e in Carolina del Sud le 300 mila, ora il governatore repubblicano Ron DeSantis, che aveva già dichiarato lo stato di emergenza per la giornata di oggi, deve affrontare un'altra calamità naturale. In un primo momento, l'è stato considerato di forza 5. Poi, secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) nordamericano, è stato declassato a 4 e, dopo aver toccato terra innelle scorse ore, è diminuito ancora di intensità ed è sceso a categoria 2. È una buona notizia, soprattutto per le città che si trovano sul suo percorso, come Lakeland, Kissimmee, Orlando e Cape Canaveral. Ma l'allerta resta comunque altissima.