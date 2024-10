Ilrestodelcarlino.it - Lo chef Cannavacciuolo in aula: “Mai concesso il mio marchio, né di potere usare la mia immagine”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ravenna, 10 ottobre 2024 – L’altra volta, a fine gennaio, aveva fatto sapere di essere impegnato a Matera per una puntata di ’Cucine da incubo’. Più di 600 chilometri da Ravenna insomma: e così lui non si era potuto presentare in tribunale dove lo attendevano per ascoltarlo. Uguale a una ammenda da 300 euro, ieri revocata su richiesta della difesa (avvocato Riccardo Santagostino). Perché Antonino, ai più noto come ’’ grazie ai tantissimi format televisivi sull’arte culinaria di cui è, o è stato, protagonista, questa volta si è presentato. Puntuale, alle 11.15 dopo quasi quattro ore di strada dal comune del Novarese dove risiede: per raccontare in prima persona della disavventura dal retrogusto penale che aveva avuto come contesto un ristorante-pizzeria di Marina di Ravenna.