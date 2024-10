LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: sarà Machac l’avversario in semifinale, fuori Alcaraz (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Colpo di scena, amici di OA Sport. Il ceco Machac ha eliminato Alcaraz per 7-6, 7-5: dunque sarà lui ad affrontare Sinner in semifinale. 10.45 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.44 Un ottimo Sinner ha chiuso la partita con 26 vincenti e 20 errori gratuiti. Saldo negativo per Medvedev: 12-25. 10.43 Sinner ha sfruttato 3 palle break su 4 e ha salvato l’unica concessa nel game finale della partita. 10.42 Medvedev invece disastroso con la seconda di servizio: appena il 22% dei punti ottenuti. 10.41 9 ace per Sinner, 3 per Medvedev. L’azzurro ha servito il 66% di prime, ottenendo l’85% dei punti. Ottimo anche il rendimento con la seconda: 59% dei punti vinti. 10.39 Le semifinali sabato inizieranno dalle 10.30. Probabile che quella di Sinner sia la prima. 10. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: sarà Machac l’avversario in semifinale, fuori Alcaraz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Colpo di scena, amici di OA Sport. Il cecoha eliminatoper 7-6, 7-5: dunquelui ad affrontarein. 10.45 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.44 Un ottimoha chiuso la partita con 26 vincenti e 20 errori gratuiti. Saldo negativo per: 12-25. 10.43ha sfruttato 3 palle break su 4 e ha salvato l’unica concessa nel game finale della partita. 10.42invece disastroso con la seconda di servizio: appena il 22% dei punti ottenuti. 10.41 9 ace per, 3 per. L’azzurro ha servito il 66% di prime, ottenendo l’85% dei punti. Ottimo anche il rendimento con la seconda: 59% dei punti vinti. 10.39 Le semifinali sabato inizieranno dalle 10.30. Probabile che quella disia la prima. 10.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner - il sogno si infrange sul più bello : arriva la conferma in diretta - Jannik Sinner è stato protagonista di un 2024 a dir poco straordinario. Anche a Shanghai lo ha dimostrato e Sinner si appresta – nonostante tutte le polemiche (leggasi il caso Clostebol) a disputare un finale di stagione eccezionale. Alcaraz e Sinner meglio dei Big Three, delle dichiarazioni che hanno puntualmente fatto discutere e scatenato mille polemiche. (Serieanews.com)

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 spazza via il russo e attende Alcaraz - Lo spagnolo ha già vinto il quadruplo degli Slam rispetto al russo, l’italiano il doppio. 30-15 Battuta vincente al centro dell’italiano. 8. Si affrontano infatti il n. 30-15 Prima solida al centro, lunga la risposta del russo. Sinner si era difeso sul primo, sul secondo non poteva nulla. 40-40 Sinner fa fare il tergicristallo all’avversario, che poi mette in rete l’ennesimo recupero ... (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 6-4 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match dei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev! The post LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 6-4, quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)