LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: sfida alla sorella meno famosa (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1. Ecco quindi che l’occasione è ghiotta per Paolini di continuare la propria corsa in Cina, dopo che nella giornata di ieri è venuta fuori molto bene da un’esordio molto complicato contro la giocatrice di casa Yue Yuan. Per quanto riguarda la race, Paolini ha ieri scalato una posizione, mettendosi alle spalle nella classifica LIVE la kazaka infortunata Elena Rybakina. Adesso, si tratta solo di capire in che posizione arriverà a Riyadh, e quindi chi affronterà nella fase di RoundRobin delle Finals a LIVEllo WTA. Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: sfida alla sorella meno famosa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidel match di ottavi di finale del WTA 1000 ditra Jasminee Erika. La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1. Ecco quindi che l’occasione è ghiotta perdi continuare la propria corsa in Cina, dopo che nella giornata di ieri è venuta fuori molto bene da un’esordio molto complicato contro la giocatrice di casa Yue Yuan. Per quanto riguarda la race,ha ieri scalato una posizione, mettendosi alle spalle nella classificala kazaka infortunata Elena Rybakina. Adesso, si tratta solo di capire in che posizione arriverà a Riyadh, e quindi chi affronterà nella fase di RoundRobin delle Finals allo WTA.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Belgio - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti cerca conferme - assente Lukaku - La Nazionale guidata da Luciano Spalletti si prepara a sfidare il Belgio nella terza giornata del gruppo 2 della Nations League, dopo aver già superato Francia e Israele nelle prime due gare della competizione. Ct. L’Italia punta alla terza vittoria consecutiva. Negli scontri recenti, l’Italia ha spesso avuto la meglio: gli azzurri hanno battuto il Belgio nelle ultime due edizioni degli Europei ... (Oasport.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : gli emiliani cercano i primi punti - Coach Luca Banchi pensa prima alla gara odierna, dove servirà anche l’apporto di Will Clyburn tenuto a zero punti contro la sua ex squadra venerdì scorso all’Unipol Arena mentre Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier proveranno a trascinare ancora i compagni. Chiavi del gioco affidate a Paris Lee, con Nando De Colo pronto a dare il suo contributo insieme all’altro veterano David Lighty ex Cremona e ... (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Hirschi ancora l’uomo da battere - ma occhio agli sprinter - 15. L’inizio della Gran Piemonte, lasciandosi alle spalle il villaggio di partenza a Valdengo, è fissato per le 12. La Alpecin-Deceuninck si basa infatti su Kaden Groves, uno che su queste ascese sa tenere botta e che può apparire il favorito, ma gli uomini da classiche sono presenti, come Rui Costa (EF Education-Easypost) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). (Oasport.it)

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - . La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS BOLOGNA _____________________________________________________  The post LIVE – ASVEL ... (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Medvedev - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per la semifinale contro uno tra il ceco Tomas Machac oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due della classifica mondiale. 00 italiane (le 15. Il numero uno del mondo ha domato l’esuberanza dell’americano Ben Shelton mentre il russo, quinta forza del seeding, ha avuto la meglio nei confronti del greco Stefanos Tsitsipas. (Sportface.it)