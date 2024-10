LIVE Italia-Belgio 2-2, Nations League calcio in DIRETTA: non bastano le reti di Cambiaso e Retegui, finisce in pareggio (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 Grazie per averci seguito e appuntamento a lunedì per la sfida contro Israele alle ore 20.45. 22.43 L’Italia resta comunque in testa con 7 punti al girone, davanti a Francia 6, Belgio 4 e Israele 0. 22.42 Partita dal doppio volto, quella dell’Italia dominante fino all’espulsione di Pellegrini e quella affaticata e disattenta contro gli assalti del Belgio. Subiti due gol su calcio piazzato evitabili, ma l’Italia è comunque viva e autrice di una prima mezz’ora da grande squadra. 96? finisce qui, Italia-Belgio 2-2. 94? Partita che si avvia verso la conclusione. 92? Ultimi assalti del Belgio. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Fuori Frattesi e dentro Bellanova nell’Italia. 86? Dentro Ngonge e Fofana, fuori Doku e Openda nel Belgio. 84? Pronti altri cambi per il Belgio. 82? Ancora pericoloso Lukebakio. Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-2, Nations League calcio in DIRETTA: non bastano le reti di Cambiaso e Retegui, finisce in pareggio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44 Grazie per averci seguito e appuntamento a lunedì per la sfida contro Israele alle ore 20.45. 22.43 L’resta comunque in testa con 7 punti al girone, davanti a Francia 6,4 e Israele 0. 22.42 Partita dal doppio volto, quella dell’dominante fino all’espulsione di Pellegrini e quella affaticata e disattenta contro gli assalti del. Subiti due gol supiazzato evitabili, ma l’è comunque viva e autrice di una prima mezz’ora da grande squadra. 96?qui,2-2. 94? Partita che si avvia verso la conclusione. 92? Ultimi assalti del. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Fuori Frattesi e dentro Bellanova nell’. 86? Dentro Ngonge e Fofana, fuori Doku e Openda nel. 84? Pronti altri cambi per il. 82? Ancora pericoloso Lukebakio.

