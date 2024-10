LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 73-70, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Diouf protagonista del terzo quarto, -3 dei bolognesi dopo 30? (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-70 1/2 per Tarik Black – ex Reggio Emilia – in lunetta. Inizia la frazione conclusiva! Si chiude anche il terzo quarto: dopo 30? l’ASVEL Villeurbanne è ancora avanti ma solo di tre punti sulla Virtus Bologna! 73-70 Marco Belinelli! I punti del capitano, -3 Virtus. Problemi ad un ginocchio per Ndiaye che deve rientrare in panchina dopo uno scontro fortuito con il compagno Jackson. 73-68 Edwin Jackson sulla linea di fondo: contro-parziale di 5-0 del Villeurbanne. 71-68 Ci pensa Shaquille Harrison a riportare l’ASVEL avanti dall’arco. 68-68 PAJOLAAAAA! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOOOOO 68-65 Diouf ‘ON FIRE’! PARZIALE DI 6-0 E -3 Virtus, PARTITA RIAPERTA. 68-63 ANCORA Diouf! 11 PUNTI PER LUI, Bologna SI AVVICINA ANCORA. 68-61 MOMO Diouf COL FALLO! 9 PUNTI PER IL GIOVANE CENTRO AZZURRO, -7 Virtus. Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 73-70, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Diouf protagonista del terzo quarto, -3 dei bolognesi dopo 30? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-70 1/2 per Tarik Black – ex Reggio Emilia – in lunetta. Inizia la frazione conclusiva! Si chiude anche il30? l’è ancora avanti ma solo di tre punti sulla! 73-70 Marco Belinelli! I punti del capitano, -3. Problemi ad un ginocchio per Ndiaye che deve rientrare in panchinauno scontro fortuito con il compagno Jackson. 73-68 Edwin Jackson sulla linea di fondo: contro-parziale di 5-0 del. 71-68 Ci pensa Shaquille Harrison a riportare l’avanti dall’arco. 68-68 PAJOLAAAAA! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOOOOO 68-65‘ON FIRE’! PARZIALE DI 6-0 E -3, PARTITA RIAPERTA. 68-63 ANCORA! 11 PUNTI PER LUI,SI AVVICINA ANCORA. 68-61 MOMOCOL FALLO! 9 PUNTI PER IL GIOVANE CENTRO AZZURRO, -7

