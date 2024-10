L’ex giallorosso Billong ritorna in Italia: giocherà nel girone A di Serie C (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ultima avventura in Thailandia dove ha vestito la maglia del Muangthong United, è di nuovo in Italia il presente calcistico di Jean-Claude Billong, difensore che nella sua carriera ha indossato anche la maglia del Benevento nel biennio 2017-19 in Serie A e B racimolando un esiguo numero di presenze. Il classe 93? ha raggiunto un accordo con il Lecco firmando un contratto fino al giugno 2025. Dopo la non certo felice esperienza con la Strega, Billong ha avuto una breve parentesi con Foggia e Salernitana prima di iniziare il suo girovagare tra club di Slovenia, Turchia, Romania e Francia fino all’approdo in Thailandia. Ora lo attende il Lecco che milita nel girone A di Serie C. Anteprima24.it - L’ex giallorosso Billong ritorna in Italia: giocherà nel girone A di Serie C Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ultima avventura in Thailandia dove ha vestito la maglia del Muangthong United, è di nuovo inil presente calcistico di Jean-Claude, difensore che nella sua carriera ha indossato anche la maglia del Benevento nel biennio 2017-19 inA e B racimolando un esiguo numero di presenze. Il classe 93? ha raggiunto un accordo con il Lecco firmando un contratto fino al giugno 2025. Dopo la non certo felice esperienza con la Strega,ha avuto una breve parentesi con Foggia e Salernitana prima di iniziare il suo girovagare tra club di Slovenia, Turchia, Romania e Francia fino all’approdo in Thailandia. Ora lo attende il Lecco che milita nelA diC.

