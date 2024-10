L'ex assessore denuncia: "Guardate come hanno ridotto la mia auto parcheggiata sotto casa" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spiacevole episodio per l'ex assessore ai Trasporti della Giunta de Magistris, che ha subito sotto casa il danneggiamento della sua automobile. A denunciare l'accaduto è lo stesso esponente dei Verdi."In queste condizioni ho trovato la mia auto parcheggiata sotto casa. Dopo il motorino Napolitoday.it - L'ex assessore denuncia: "Guardate come hanno ridotto la mia auto parcheggiata sotto casa" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spiacevole episodio per l'exai Trasporti della Giunta de Magistris, che ha subitoil danneggiamento della suamobile. Are l'accaduto è lo stesso esponente dei Verdi."In queste condizioni ho trovato la mia. Dopo il motorino

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L’assessore Sottoli corregge il tiro : "Il mio post? E’ stato frainteso. Alcuni vogliono strumentalizzare" - Non finisce qui la dichiarazione dell’assessore pentastellata, perché vuole mettere ulteriormente i puntini sulle ’i’: "Capisco bene che alcuni abbiano voglia di strumentalizzare sempre ogni virgola. Il mio post di questa mattina non era certo rivolto né alla sxindaca di Poggibonsi né all’amministrazione poggibonsese, alla quale va tutta la mia stima, fiducia, supporto e collaborazione". (Lanazione.it)

“Solite frasi vuote dell’Assessore - ambiente e salute restano sotto attacco.” - Ci mangeremo quelli? Non una parola sull’impianto “BESS Arezzo” ossia l’installazione, sempre su terreni agricoli, di una serie di container contenenti batterie per accumulo elettrochimico a Ponte alla Nave in un territorio con un certo rischio idrogeologico. Ci illumini su queste vicende. Nessuno dice che talvolta, in nome di qualche importante intervento, non sia necessario abbatterli, ma ... (Lanazione.it)