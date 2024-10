Ilgiorno.it - Le “spese” del Covid: il Comune di Legnano deve restituire solo cinquantamila euro

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Milano) – Sono passati ormai anni dalla «chiusura» del capitolo, almeno di quella parte della storia che aveva portato a stop intermittenti per gli esercizi commerciali, quarantene e altri dolorosi passaggi che ognuno preferisce ancora oggi dimenticare. In queste settimane, invece, si è chiuso il capitolo economico, almeno per la parte relativa ai contributi speciali che il Governo aveva distribuito agli enti locali, e anche ildi, così come normale, è ora tenuto aquanto non è stato utilizzato per lo scopo. Una cifra che, nello specifico, corrisponde a poco più di 50milae che costituisce un’occasione propizia per ricapitolare quanto giunto in città, quanto utilizzato e quanto, in percentuale davvero residuale rispetto al totale, dovrà tornare al mittente.