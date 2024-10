L'arte dell'arazzo in Italia in una mostra alla Fondazione Dino Zoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta, dal 26 ottobre 2024 al 16 marzo 2025, un'ampia disamina dedicata all'arte dell'arazzo in Italia, dagli anni '50 del secolo scorso ad oggi. Curata da Nadia Stefanel e promossa da Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli, l'esposizione sarà inaugurata Forlitoday.it - L'arte dell'arazzo in Italia in una mostra alla Fondazione Dino Zoli Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladi Forlì presenta, dal 26 ottobre 2024 al 16 marzo 2025, un'ampia disamina dedicata all'in, dagli anni '50 del secolo scorso ad oggi. Curata da Nadia Stefanel e promossa daTextile e, l'esposizione sarà inaugurata

Cittadino che ama l’ambiente : il Comune premia Paolo Mazzoli - Una targa di ringraziamento a Paolo Mazzoli, al cittadino cortonese da anni impegnato in opere quotidiane per il decoro e l’ambiente è andato il riconoscimento dell’Amministrazione comunale. È stato il sindaco Luciano Meoni a invitare Mazzoli durante la seduta del Consiglio comunale del 30... (Arezzonotizie.it)

Formula 1 a Singapore : la mostra della Fondazione Dino Zoli tra intelligenza artificale e arte - Arte, motorsport, cambiamento climatico, intelligenza artificiale e sostenibilità. Inaugurata con successo a Singapore la mostra Art in Motion: AI Creatives at the Singapore Night Race, a cura di Nadia Stefanel, promossa da DZE Asia (azienda controllata da DZ Engineering di Dino Zoli Group) e... (Forlitoday.it)

Fondazione Dino Zoli - mostra a Singapore - "Molti artisti utilizzano questa tecnologia non solo come strumento ma anche come partner creativo – spiega Stefanel –. Gli artisti propongono un’ampia gamma di opere, utilizzando diverse tecniche e media. Quest’anno, l’esposizione ‘Art in Motion: AI Creatives at the Singapore Night Race’ si terrà in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, promettendo di essere uno degli eventi culturali ... (Ilrestodelcarlino.it)