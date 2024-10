La riforma Nordio "assolve" l'ex sindaco imputato di abuso d'ufficio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tribunale di Messina ha assolto in primo grado l’ormai ex sindaco di Santa Domenica Vittoria Giuseppe Patorniti dall’accusa di abuso di ufficio per la nomina di due esperti.Per la vicenda che riguarda fatti tra il 2016 e il 2019, la Corte dei Conti dichiarò con sentenza del 18 agosto 2021 Messinatoday.it - La riforma Nordio "assolve" l'ex sindaco imputato di abuso d'ufficio Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tribunale di Messina ha assolto in primo grado l’ormai exdi Santa Domenica Vittoria Giuseppe Patorniti dall’accusa didiper la nomina di due esperti.Per la vicenda che riguarda fatti tra il 2016 e il 2019, la Corte dei Conti dichiarò con sentenza del 18 agosto 2021

Abuso d’ufficio - Buonajuto : “Timore che limitava ogni sindaco” - it. . Ma in ogni caso è un risultato importante perché l’abuso d’ufficio, con la sua genericità, rappresentava per chi come me ricopre il ruolo di amministratore locale, un limite rispetto al dovere di assumere decisioni nell’interesse della comunità. A dirlo è Ciro Buonajuto, sindaco Italia Viva di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale dell’Anci. (Anteprima24.it)