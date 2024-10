La piazza urbana, un anfiteatro e una rete di canali: così verrà rivoluzionata l'ex Manifattura Tabacchi (Di giovedì 10 ottobre 2024) La riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di corso Regio Parco sarà una vera e propria rivoluzione. L’area che oggi è chiusa e inaccessibile ai torinesi diventerà un vero e proprio corridoio di accesso verso il parco della Confluenza e il fiume. Prevista una nuova rete di percorsi immersi Torinotoday.it - La piazza urbana, un anfiteatro e una rete di canali: così verrà rivoluzionata l'ex Manifattura Tabacchi Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La riqualificazione dell’exdi corso Regio Parco sarà una vera e propria rivoluzione. L’area che oggi è chiusa e inaccessibile ai torinesi diventerà un vero e proprio corridoio di accesso verso il parco della Confluenza e il fiume. Prevista una nuovadi percorsi immersi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con la mostra fotografica di Massimo Listri e con "Anche in un castello si può cadere" dei giovani artisti in residenza - Manifattura Tabacchi a Firenze compie un altro passo per completare l'ambizioso progetto di rigenerazione urbana - Entrata da Via delle Cascine 35. Io la guerra non l’ho mai fotografata. In questa città ad ogni occasione finisci a parlare di arte, di passato e presente. Manifattura Tabacchi a Firenze Michelangelo Giombini, Head of Product Development & CEO di Manifattura Tabacchi è orgoglioso di questa creatura. (Iodonna.it)

La mostra di Massimo Listri e quella dei giovani in residenza d'artista danno il via al completamento del progetto di rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi a Firenze - Una vita di fotografie L’autore ha dedicato tutta la sua vita alla fotografia d’architettura: palazzi storici, regge, musei. "Massimo Listri. Vittorio Sgarbi, suo amico da una vita, scrive di lui come “l’occhio assoluto”. (Iodonna.it)

Alla Manifattura Tabacchi la nuova mostra "Massimo Listri. Fotografie" - Manifattura Tabacchi, il nuovo quartiere contemporaneo di Firenze che nasce dalla trasformazione della storica fabbrica di sigari, ospita Massimo Listri. Fotografie, mostra personale del fotografo d’architettura e d’ambienti fiorentino di fama internazionale, in grado di tradurre gli spazi in... (Firenzetoday.it)