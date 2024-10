Kyrgios svela di avere la sindrome dell’impostore: cos’è questa condizione mentale (Di giovedì 10 ottobre 2024) La rivelazione di Nick Kyrgios: "A volte sento di avere la sindrome dell'impostore, quando penso ad alcune delle cose che sono riuscito a fare nella mia carriera". Fanpage.it - Kyrgios svela di avere la sindrome dell’impostore: cos’è questa condizione mentale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La rivelazione di Nick: "A volte sento diladell'impostore, quando penso ad alcune delle cose che sono riuscito a fare nella mia carriera".

