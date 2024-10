Kate appare di nuovo in pubblico, come sta la principessa. “Quel dettaglio già rivisto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kate Middleton ha accompagnato il principe William a Southport, segnando la sua prima uscita dopo aver concluso un ciclo di chemioterapia. La principessa, che sta affrontando un cancro che ha richiesto anche un intervento chirurgico all’inizio del 2024, ha voluto essere presente per supportare il marito durante un incontro privato con le famiglie delle tre bambine tragicamente uccise in un attacco a luglio. Fonti vicine alla famiglia reale hanno rivelato che Kate ha deciso di unirsi a William per esprimere “supporto, empatia e partecipazione nei confronti della comunità locale”. Durante la visita, la coppia ha anche avuto l’opportunità di parlare con i membri dei servizi di emergenza che erano intervenuti in Quel frangente. Thesocialpost.it - Kate appare di nuovo in pubblico, come sta la principessa. “Quel dettaglio già rivisto” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Middleton ha accompagnato il principe William a Southport, segnando la sua prima uscita dopo aver concluso un ciclo di chemioterapia. La, che sta affrontando un cancro che ha richiesto anche un intervento chirurgico all’inizio del 2024, ha voluto essere presente per supportare il marito durante un incontro privato con le famiglie delle tre bambine tragicamente uccise in un attacco a luglio. Fonti vicine alla famiglia reale hanno rivelato cheha deciso di unirsi a William per esprimere “supporto, empatia e partecipazione nei confronti della comunità locale”. Durante la visita, la coppia ha anche avuto l’opportunità di parlare con i membri dei servizi di emergenza che erano intervenuti infrangente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Middleton - principessa “massaia” - si reca spesso con i figli al supermercato vicino casa. Seguita a distanza dalle bodyguard - Un periodo in cui i media britannici la lasciavano in pace, permettendo all’allora duchessa di Cambridge di godersi un certo livello di privacy, mentre il marito era ancora impegnato nel suo ruolo di pilota di elicotteri da soccorso. La regina Elisabetta ... (Iodonna.it)

Kate Middleton - in Europa c’è una Principessa che copia tutti i suoi look - . La principessa che copia la principessa Catherine Middleton Tra le ammiratrici in fatto di stile di Kate Middleton, c’è una “collega” che recentemente sta attirando l’attenzione proprio perché sfoggia look che ricordano molto la moglie del principe William. La bellezza della principessa del Galles, avvalorata dall’eleganza e dagli stili dei suoi look, incanta sempre tutti. (Velvetmag.it)

Kate Middleton incontra una giovane fotografa malata di cancro. Il ritorno al lavoro della principessa - da quanto spiegato, Camilla desidera inoltre che Carlo sia abbastanza in forma per partire per l'Australia prima della fine del mese, un viaggio per il quale si sta preparando godendosi un po' di tempo libero nella sua residenza in Scozia. E oggi, a quasi un mese dal video in cui aveva raccontato il suo percorso verso la guarigione, la principessa del Galles è apparsa di nuovo in foto sul profilo ... (Quotidiano.net)