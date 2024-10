Jesolo: il milanese Matteo Avanzini vola in finale per l’oro ai Mondiali U21 di karate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è alzato il sipario sui Campionati Mondiali Giovanili (U21, Juniores e Cadetti), in scena a Jesolo e al debutto storico in Italia, e Matteo Avanzini ha conquistato una finale per l’oro nella categoria dei +84 kg nel kumite U21. Il karateka milanese combatterà per il titolo mondiale domenica Milanotoday.it - Jesolo: il milanese Matteo Avanzini vola in finale per l’oro ai Mondiali U21 di karate Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è alzato il sipario sui CampionatiGiovanili (U21, Juniores e Cadetti), in scena ae al debutto storico in Italia, eha conquistato unapernella categoria dei +84 kg nel kumite U21. Ilkacombatterà per il titolo mondiale domenica

