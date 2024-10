Jennifer Lopez rompe il silenzio su Ben Affleck: "Mi ha distrutta" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per Jennifer Lopez, che dopo la separazione da Ben Affleck si è chiusa nel silenzio, circondata dai figli e dagli affetti più cari che le sono stati vicino. La popstar americana è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato Europa.today.it - Jennifer Lopez rompe il silenzio su Ben Affleck: "Mi ha distrutta" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per, che dopo la separazione da Bensi è chiusa nel, circondata dai figli e dagli affetti più cari che le sono stati vicino. La popstar americana è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck : “Mi ha distrutta” - Jennifer Lopez, adesso single, è pronta a viversi la sua avventura in solitudine anche se sogna di invecchiare con qualcuno: “Mi sento sola e spaesata, ma non lascerò che questa cosa mi distrugga. Sono in grado di provare gioia anche da sola. Nel 2021 avevano deciso di riprovarci e l’anno successivo, nel 2022, si sono uniti in matrimonio. (Dailyshowmagazine.com)

Jennifer Lopez torna in copertina dopo il divorzio : è una diva in total animalier - Jennifer Lopez è tornata a posare in copertina dopo il divorzio da Ben Affleck. Per l'occasione ha sfoggiato un audace look animalier, trasformandosi in una diva glamour e sensuale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck : “Mi ha distrutta” - Il divorzio da Ben Affleck […]. La cantante e attrice statunitense è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato doloroso superare la separazione dall'ex marito, Ben Affleck. La popstar ha ammesso pubblicamente il dolore provato dopo la separazione dall'ex marito Non è stato un periodo facile quello di Jennifer Lopez. (Sbircialanotizia.it)