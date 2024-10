Italia, Spalletti in conferenza stampa: ”Trovo continuità con le precedenti sfide” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia, Spalletti: “Trovo continuità con le precedenti sfide, partita giocata bene anche in 10, gli episodi hanno influenzato un match che avremmo vinto” Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Belgio. Queste le sue parole: “Ci sono episodi che buttano all’aria le partite. La descrizione della partita è nel dispiacere dei ragazzi che volevano vincere. Si è visto che erano consapevoli che ce la potevano fare a ottenere un’altra vittoria e che ci sia entrata di mezzo un po’ di sfortuna. Questo attaccamento che hanno fatto vedere con il dispiacere è fondamentale. Spalletti: la partita è stata fatta bene anche in dieci La partita è stata fatta bene anche in dieci. Ci siamo abbassati un po’ troppo ma diventava impossibile. A fine primo tempo ero in dubbio se rimettermi a quattro. Terzotemponapoli.com - Italia, Spalletti in conferenza stampa: ”Trovo continuità con le precedenti sfide” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024): “con le, partita giocata bene anche in 10, gli episodi hanno influenzato un match che avremmo vinto” Luciano, commissario tecnico dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni indopo il pareggio contro il Belgio. Queste le sue parole: “Ci sono episodi che buttano all’aria le partite. La descrizione della partita è nel dispiacere dei ragazzi che volevano vincere. Si è visto che erano consapevoli che ce la potevano fare a ottenere un’altra vittoria e che ci sia entrata di mezzo un po’ di sfortuna. Questo attaccamento che hanno fatto vedere con il dispiacere è fondamentale.: la partita è stata fatta bene anche in dieci La partita è stata fatta bene anche in dieci. Ci siamo abbassati un po’ troppo ma diventava impossibile. A fine primo tempo ero in dubbio se rimettermi a quattro.

Spalletti “La parola d’ordine ora è dare continuità” - Quando una squadra non vince non bisogna parlare di titolari o riserve, ci sono squadre che hanno 25 giocatori all’altezza. “A noi mancano certi giocatori. Ma Spalletti ha affrontato anche altre tematiche non strettamente legate all’azzurro, come i calendari intasati e l’aumento degli infortuni. Vedere le partite in certi stadi invece mette tristezza. (Unlimitednews.it)

Spalletti "La parola d'ordine ora è dare continuità" - "Maldini e Pisilli? Hanno qualità, meritano di stare con noi" FIRENZE - "All'inizio c'era da cambiare qualcosa, ora la parola d'ordine è dare continuità. I campioni hanno capito che sfruttare queste giornate azzurre può fare loro bene anche dentro la propria squadra". Sono le parole di Luciano Spall . (Ilgiornaleditalia.it)

