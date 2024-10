Italia Belgio, Cambiaso commenta: «Abbiamo fatto una partita di sacrificio. Primo gol? Molto contento» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cambiaso dopo Italia Belgio: le parole del terzino bianconero dopo il match con gli Azzurri e il Primo gol Il bianconero Andrea Cambiaso ha parlato alla Rai dopo il match di Nations League tra Italia e Belgio. Ecco le dichiarazioni PAROLE– «Peccato perchè Abbiamo fatto circa quaranta minuti alla grande, in 11 contro 11 non so come sarebbe potuta finire. Primo gol con Calcionews24.com - Italia Belgio, Cambiaso commenta: «Abbiamo fatto una partita di sacrificio. Primo gol? Molto contento» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)dopo: le parole del terzino bianconero dopo il match con gli Azzurri e ilIl bianconero Andreaha parlato alla Rai dopo il match di Nations League tra. Ecco le dichiarazioni PAROLE– «Peccato perchècirca quaranta minuti alla grande, in 11 contro 11 non so come sarebbe potuta finire.con

Italia fermata dal Belgio a Roma in Nations League : 2-2 - azzurri in 10 per quasi un’ora - Tedesco risponde con un 4-2-3-1: Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Dopo neanche un minuto la Nazionale è in vantaggio. Dopo 6? di recupero, il fischio finale sul 2-2. Nazionale costretta chiaramente sulla difensiva nella ripresa, ma comunque in grado di portare a casa un risultato utile. (Oasport.it)