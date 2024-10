Iltempo.it - Israele spara sull'Unifil, colpite basi italiane. Crosetto: "Inaccettabile"

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha colpito tredella missionenel sud del Libano, tra cui anche due, a ridosso del confine. Non risultano militari italiani feriti mentre sono rimasti lievemente feriti due soldati indonesiani. Un'azione che ha suscitato la reazione italiana. "Già dalle prime ore di questa mattina ho contattato il ministro della Difesa Israeliano, Yoav Gallant, per protestare con lui e ricordargli in modo fermo che quanto sta avvenendo nei pressi delledinel Sud del Libano e, in generale, verso il contingentea partire dagli spari contro il quartier generale diè, per me e per il governo italiano,", si legge in un comunicato il ministro della Difesa, Guido. Il ministro ha ribadito che non ci sono italiani feriti.