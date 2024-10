Israele spara sui soldati italiani. La furia di Crosetto: “Crimini di guerra”. (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’esercito israeliano spara su una delle basi italiane della missione Onu Unifil lungo la linea di demarcazione con il Libano, violando la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu. Con il passare delle ore, l’accaduto è stato completamente ricostruito. Un tank Merkava delle Idf ha aperto il fuoco contro una contro una torretta di osservazione Israele spara sui soldati italiani. La furia di Crosetto: “Crimini di guerra”. L'Identità. Lidentita.it - Israele spara sui soldati italiani. La furia di Crosetto: “Crimini di guerra”. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’esercito israelianosu una delle basi italiane della missione Onu Unifil lungo la linea di demarcazione con il Libano, violando la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu. Con il passare delle ore, l’accaduto è stato completamente ricostruito. Un tank Merkava delle Idf ha aperto il fuoco contro una contro una torretta di osservazionesui. Ladi: “di”. L'Identità.

Il racconto dei Caschi Blu Unifil attaccati da Israele : “Hanno sparato deliberatamente su di noi. Non vogliono testimoni scomodi” - Lo spiega un Casco Blu dell’Onu sentito dall’Ansa: “Ero sotto la torretta. Non è un caso che i proiettili di Tel Aviv abbiano mirato all’entrata del bunker dove sono rifugiati i soldati italiani e che a rimanere danneggiati siano i sistemi di sorveglianza e di comunicazione della base, oltre a chi in quel momento si trovava di guardia. (Ilfattoquotidiano.it)

Libano : esercito d’Israele spara contro basi Onu. Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Crosetto convoca l’ambasciatore - Due sono italiane. Feriti 2 indonesiani. Due basi sono italiane e la terza è il quartier generale della missione L'articolo Libano: esercito d’Israele spara contro basi Onu. . Lo ha confermato Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu di cui fanno parte un migliaio di italiani. Israele ha sparato e colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. (Firenzepost.it)

Israele spara su missione Unifil. Crosetto : «A rischio soldati italiani» - Il ministro convoca con urgenza l’ambasciatore israeliano in Italia per quanto accaduto alle basi ove opera il personale italiano. Continua a leggere . (Laverita.info)