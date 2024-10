Israele bombarda in Siria, colpite forniture mediche (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attacco aereo ha colpito veicoli carichi di forniture mediche e di soccorso che hanno provocato un vasto incendio, ha riferito l'agenzia Sana. Imolaoggi.it - Israele bombarda in Siria, colpite forniture mediche Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attacco aereo ha colpito veicoli carichi die di soccorso che hanno provocato un vasto incendio, ha riferito l'agenzia Sana.

