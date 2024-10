Ilgiorno.it - Influenza 2024, in Lombardia dal 14 ottobre vaccinazioni anche in farmacia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10quest'anno le farmacie lombarde scendono in campo per la campagna vaccinale antle-2025. Dal 14- annuncia la Federfarma regionale - i cittadini che beneficiano del vaccino antiflu gratuito (over 60, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione) potranno riceverlo nel più vicino esercizio farmaceutico sotto casa. Vaccino in: chi può farlo Come nelle precedenti stagioni, la profilassi insi rivolgerà solo a over 18 che si sono già vaccinati contro l'almeno una volta e senza effetti collaterali. Dal 4 novembre la campagna vaccinale sarà aperta, sempre gratuitamente, a tutti i cittadini.quest'anno, inoltre, sarà possibile effettuare la vaccinazione antle e quella anti-Covid nello stesso appuntamento.