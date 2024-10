Tutto.tv - Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni della puntata del 10 ottobre 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 10, la24nona stagione de Ilandrà in onda su Rai 1 alle 16:00, in prima visione. Questa è la quartasettimana, partestagione Daily 7, ambientata nella Milano degli anni Sessanta. Le novità del: ritorni e tensioni Nelladel 10, ilè al centro di grandi cambiamenti. Dopo la breve apparizione di Vittorio Conti, una notizia importante scuote tutto il grande magazzino. Clara sta per tornare a Milano, e la sua ricomparsa porta gioia tra le Veneri. Tuttavia, non tutte sono entusiaste: Mirella, la sua sostituta, si preoccupa per il suo futuro lavorativo. Infatti, con il ritorno di Clara, Mirella teme di perdere il posto, considerando che ilè già sotto organico.