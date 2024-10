Iltempo.it - Il meteo cambia immediatamente, addio maltempo. La previsione di Giuliacci

Il secondo weekend di ottobre vedrà deimenti rispetto aldegli ultimi giorni, con stravolgimenti in tutto il Paese. A snocciolare le previsioni del tempo è il colonnello Mario: "Al Nord si esaurirà la fase di, con le nubi che già lasceranno spazio ad ampie schiarite, mentre le ultime piogge bagneranno l'estremo Nordest a inizio giornata. Sabato 12 ottobre è possibile il temporaneo ritorno di qualche piovasco in Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, ma nel complesso il fine settimana risulterà asciutto e a tratti soleggiato in gran parte del Nord. Anche nelle regioni centrali l'ultima parte della settimana porterà prevalenza di tempo bello, anche se le giornate saranno più fresche".