Il gas parte piatto a 38 euro al Megawattora (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prezzo del gas calmo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a novembre ha aperto con il marginale calo dello 0,3% a 38,1 euro al Megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo a 38 - 9 euro al megawattora - Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali interruzioni a causa delle tensioni geopolitiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,3% a 38,9 euro al megawattora. Il prezzo del gas chiude in netto calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. (Quotidiano.net)

