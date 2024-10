Ieri cabina di regia in Regione sui disagi dei pendolari del Valdarno. Spunta una nuova proposta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Una riorganizzazione totale dell'orario della tratta Firenze-Arezzo. Un progetto pilota che prevede, in pratica, un rinnovamento del Memorario, che non viene toccato dal 2007. Questa la proposta fatta ai sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino Ieri pomeriggio nel corso della cabina di regia sui treni, organizzata dalla Regione Toscana alla presenza di Rfi e Trenitalia. L'incontro, che si è svolto da remoto, ha visto anche la presenza del comitato pendolari. L'obiettivo è quello di far partire i nuovi orari nel giugno del 2025. "Questa riorganizzazione deve avere due capisaldi - ha detto la presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi - Prima di tutto i treni dei pendolari non dovranno più percorrere la linea lenta. Dall'altra parte bisognerà tenere conto dell'interconnessione tra i treni dell'alta velocità e i regionali. Lanazione.it - Ieri cabina di regia in Regione sui disagi dei pendolari del Valdarno. Spunta una nuova proposta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Una riorganizzazione totale dell'orario della tratta Firenze-Arezzo. Un progetto pilota che prevede, in pratica, un rinnovamento del Memorario, che non viene toccato dal 2007. Questa lafatta ai sindaci delAretino e Fiorentinopomeriggio nel corso delladisui treni, organizzata dallaToscana alla presenza di Rfi e Trenitalia. L'incontro, che si è svolto da remoto, ha visto anche la presenza del comitato. L'obiettivo è quello di far partire i nuovi orari nel giugno del 2025. "Questa riorganizzazione deve avere due capisaldi - ha detto la presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi - Prima di tutto i treni deinon dovranno più percorrere la linea lenta. Dall'altra parte bisognerà tenere conto dell'interconnessione tra i treni dell'alta velocità e i regionali.

