Gudmundsson assolto cosa succede ora tra Genoa e Fiorentina

Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa ora alla Fiorentina, è stato assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale. I fatti risalivano all'estate del 2023, oggi c'è stato il processo a Reykjavik che ha assolto il giocatore in primo grado, bisognerà capire se ci sarà un ricorso oppure no

