Guardiola in Serie A l’annuncio in diretta | scenario da urlo

Pep Guardiola in Serie A, uno scenario di mercato clamoroso: l'annuncio sul tecnico spagnolo arriva in diretta Anche in questa stagione, coltiva le massime ambizioni Pep Guardiola, con il suo Manchester City, in patria e in Europa. Il tecnico spagnolo è da sempre uno dei nomi di riferimento in panchina e con il suo club vuole confermarsi ai vertici della Premier League, riprovando, magari, a imporsi in Champions League. Pep Guardiola (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Finora, soltanto un sogno, quello di vederlo in Serie A. Uno scenario che però, in futuro, potrebbe anche concretizzarsi, secondo Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, intervenuto ai microfoni di 'Tv Play'.

