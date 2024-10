Grande Fratello: tra scherzi piccanti e chiarimenti, Jessica Morlacchi protagonista nella Casa (Di giovedì 10 ottobre 2024) nella Casa del Grande Fratello si respira un clima di confidenze e battute spiritose, con un protagonista inaspettato. Jessica Morlacchi, tra una risata e l’altra, ha infatti rivelato ai coinquilini di aver notato delle “qualità particolari” di uno degli uomini presenti. Durante una conversazione in giardino con Luca Calvani, Jessica si è lasciata andare a L'articolo Grande Fratello: tra scherzi piccanti e chiarimenti, Jessica Morlacchi protagonista nella Casa Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)delsi respira un clima di confidenze e battute spiritose, con uninaspettato., tra una risata e l’altra, ha infatti rivelato ai coinquilini di aver notato delle “qualità particolari” di uno degli uomini presenti. Durante una conversazione in giardino con Luca Calvani,si è lasciata andare a L'articolo: tra

Mister Movie | Grande Fratello - presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo - che succede? - Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo ha rivelato di trovarsi in crisi con la moglie, esprimendo il…. La coppia formata da Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi è conosciuta come una delle più solide della televisione italiana, ma a quanto pare la loro relazione sta affrontando dei momenti di difficoltà . (Mistermovie.it)

Grande Fratello - perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata - Oggi, giovedì 10 ottobre, quindi il Grande Fratello non va in onda. Quando? Il lunedì sera. Al suo posto, perlomeno oggi, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap opera turca ‘Endless Love’. Ecco quindi la decisione, già vista anche durante le ultime stagioni televisive: una sola puntata del Grande Fratello alla settimana. (Quotidiano.net)

Stasera il Grande Fratello non va in onda - Luca Calvani spiega : "Vuol dire che non andiamo bene" - Ecco perché Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del giovedì Il programma condotto da Alfonso Signorini, questa settimana, non avrà la consueta doppia messa in onda. Stasera il reality show di Alfonso Signorini lascia spazio a Endless Love, i gieffini temono che la scelta di Mediaset sia legata all'insuccesso del programma. (Movieplayer.it)