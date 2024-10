Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo suggerisce una strategia a Yulia: lei va a raccontare tutto a Shaila (Video)

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti più (in)discussi dell’attuale edizione del. Non c’è clip o diretta tv in cui il bel 27enne milanese, consapevole del gioco e di come funzioni un reality show, non venga messo poi sotto torchio dal web. A dare da parlare e anche – diciamolo! – da mangiare ai blog, alle testate giornalistiche, e alla stessa produzione che si ritrova puntata dopo puntata un bel po’ di materiale da mandare in onda, non solo il suo prendersela comoda nel fare una scelta fraGatta e Helena Prestes, ma anche per le sue frasi fuori luogo, le sue discussioni con gran parte dei suoi coinquilini, e i suoi tentativi nemmeno tanto nascosti di intavolare strategie. Nelle ultime ore,è entrato nel mirino delle critiche per averne suggerita una aBruschi.