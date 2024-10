Ilfattoquotidiano.it - Giornata salute mentale, Mattarella: “Tema ancora troppo spesso trascurato. Ciascuno faccia la propria parte”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La “vienetrascurata”. Sergio, in occasione dellamondiale sullaè intervenuto per parlare dell’importanza della sensibilizzazione e del ruolo delle comunità. “Datori di lavoro, scuole, Istituzioni e comunità hanno un ruolo cruciale perché il benessereè responsabilità collettiva eè chiamato a fare laper costruire una società più consapevole, inclusiva e solidale”. LaMondiale della, si legge nella nota del Colle, “sottolinea l’importanza del benesserecomeintegrante della nostra, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata”.