Giornata mondiale della salute mentale la psicologa De Stefano | Mancanza di autostima autopercezione e autorealizzazione ecco le preoccupazioni dei giovani

In un'intervista a Sky TG24, la psicologa Danila De Stefano, CEO e Founder di Unobravo, ha affrontato il tema della salute mentale, evidenziando le diverse sfide che giovani e adulti si trovano ad affrontare.

