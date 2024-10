Giornata malato reumatico, Anmar: "Parlamento approvi Ddl 946 su assistenza" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - “Il Parlamento deve accelerare sull'approvazione del Ddl 946 e quindi sulla riorganizzazione e il potenziamento della reumatologia del nostro Paese. È un atto legislativo che può dare risposte importanti all'esigenze socio-sanitarie dei pazienti italiani, in particolare agli oltre 734mila colpiti dalle forme più gravi di malattia reumatologica”. È l'appello a Camera e Senato avanzato oggi da Anmar, Associazione nazionale malati reumatici, e dall'Osservatorio Capire in occasione della Giornata mondiale del malato reumatico, nel corso di un convegno, a Roma, che vede la partecipazione di rappresentanti dei pazienti, clinici, medici di medicina generale, farmacisti e istituzioni. Liberoquotidiano.it - Giornata malato reumatico, Anmar: "Parlamento approvi Ddl 946 su assistenza" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - “Ildeve accelerare sull'approvazione del Ddl 946 e quindi sulla riorganizzazione e il potenziamento della reumatologia del nostro Paese. È un atto legislativo che può dare risposte importanti all'esigenze socio-sanitarie dei pazienti italiani, in particolare agli oltre 734mila colpiti dalle forme più gravi di malattia reumatologica”. È l'appello a Camera e Senato avanzato oggi da, Associazione nazionale malati reumatici, e dall'Osservatorio Capire in occasione dellamondiale del, nel corso di un convegno, a Roma, che vede la partecipazione di rappresentanti dei pazienti, clinici, medici di medicina generale, farmacisti e istituzioni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata malato reumatico, Anmar: "Parlamento approvi Ddl 946 su assistenza" - Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - “Il Parlamento deve accelerare sull’approvazione del Ddl 946 e quindi sulla riorganizzazione e il ... (notizie.tiscali.it)

Ucraina: Battistini alla Camera per celebrazioni Rai, 'segno attenzione a inviati di guerra' - Roma, 10 ott (Adnkronos) - Ci sarà anche Stefani Battistini, l'inviata di guerra del Tg1 destinataria di un mandato di cattura da parte di Mosca, in aula alla Camera in occasione delle celebrazioni de ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Mint ospita la quarta edizione del Festival dell’Umano - Il 12 ottobre nella Sala Agnesi appuntamento con l’evento culturale organizzato dalla Andrea Pezzi Foundation. Il tema è “individuo e società” ... (engage.it)