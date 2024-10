Giocatori del Napoli nel mirino: rubata l'auto a Politano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo Neres e Juan Jesus è toccato anche a Matteo Politano. Non si fermano i furti ai danni dei Giocatori del Napoli, colpi che si sommano a formare una sequenza a questo punto sospetta.All'esterno destro d'attacco azzurro, che di recente ha raggiunto le 200 presenze con la maglia del Napoli Napolitoday.it - Giocatori del Napoli nel mirino: rubata l'auto a Politano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo Neres e Juan Jesus è toccato anche a Matteo. Non si fermano i furti ai danni deidel, colpi che si sommano a formare una sequenza a questo punto sospetta.All'esterno destro d'attacco azzurro, che di recente ha raggiunto le 200 presenze con la maglia del

Rubata auto a Politano - terzo raid in un mese a giocatori Napoli - Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri è stata rubata a Napoli l’automobile di Matteo Politano. La notizia circolata è stata confermata da fonti del club. E’ il terzo episodio di raid ai danni di calciatori del Napoli in poco più di un mese, dopo il furto dell’orologio subito da Neres subito dopo il suo arrivo in città, la sera del 31 agosto, e il tentativo di furto della propria ... (Anteprima24.it)

