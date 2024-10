Abruzzo24ore.tv - Furbetti del Superbonus: scoperte irregolarità per 450.000 euro a danno dello Stato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Sotto la lente della giustizia sono finiti sedici individui accusati di truffa, coinvolti in una complessa rete di frodi legate al110%. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce una serie dinei comuni di Avezzano, Oricola e Ortucchio. Tra i soggetti coinvolti, figurano rappresentanti legali di aziende di costruzione, tecnici, progettisti e un commercialista, che avrebbero concesso approvazioni per lavori mai portati a termine. La Procura di Avezzano, guidata dal procuratore Maurizio Maria Cerrato, ha ufficialmente chiuso le indagini e notificato l'avviso di conclusione, delineando una frode che avrebbe permesso di ottenere ingenti somme di denaro, stimabili in circa 450.000