Fungaiolo si perde, soccorso dai vigili del fuoco (Di giovedì 10 ottobre 2024) Barberino di Mugello (Firenze), 10 ottobre 2024 – Si è perso mentre era alla ricerca di funghi a Barberino di Mugello, ma è riuscito ad allertare i soccorsi e i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino, intorno alle 17,45, sono intervenuti per individuarlo e riportarlo a casa. Inviata la squadra di terra, che ha raggiunto la zona e ha iniziato la ricerca nel bosco, l’uomo è stato individuato in buono stato di salute e non ha avuto necessità dell’assistenza sanitaria. Lanazione.it - Fungaiolo si perde, soccorso dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Barberino di Mugello (Firenze), 10 ottobre 2024 – Si è perso mentre era alla ricerca di funghi a Barberino di Mugello, ma è riuscito ad allertare i soccorsi e ideldel distaccamento di Barberino, intorno alle 17,45, sono intervenuti per individuarlo e riportarlo a casa. Inviata la squadra di terra, che ha raggiunto la zona e ha iniziato la ricerca nel bosco, l’uomo è stato individuato in buono stato di salute e non ha avuto necessità dell’assistenza sanitaria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomo disperso durante la ricerca di funghi: ritrovato dai Vigili del Fuoco - I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 17:45 nel comune di Barberino del Mugello in via di Fresciano, per il soccorso ad un uomo disperso nel bosco durante la ricerca di funghi. (055firenze.it)

Si perde facendo funghi, lo aiutano i vigili del fuoco - I vigili del fuoco di Barberino di Mugello sono intervenuti dalle ore 17:45 a Barberino in Via di Fresciano per il soccorso a un uomo disperso nel bosco ... (gonews.it)

Maltempo: allerta rossa in Lombardia, venti forti al Centro Nord - Allerta rossa in Lombardia e piogge e venti forti al Centro-Nord. Lo rende noto la Protezione civile. “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è ... (ilsole24ore.com)