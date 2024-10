Anteprima24.it - FOTO/ Allenamento a porte aperte all’Imbriani: assenti due titolari, un difensore abbandona prima la seduta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova aper i giallorossi di mister Auteri andata in scena questo pomeriggio all’Antistadio Imbriani. Notizie positive in parte per l’allenatore del Benevento perché solo Acampora e Meccariello si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo e dovrebbero essere tra i convocati per la sfida di domenica pomeriggio contro il Latina (ore 15) al “Ciro Vigorito”. Acampora è apparso davvero in grande spolvero e si candida ad una maglia da titolare domenica. Non si è visto il centrocampista Pinato, ancora alle prese con la pubalgia così come hanno assistito allaa bodocampo Manconi e Nunziante, ma per entrambi dovrebbe trattarsi di piccoli fastidi in corso di valutazione da parte dello staff medico.